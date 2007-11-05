هلند کمک های مالی خود به پاکستان را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برت کوندرز وزیر "کمک به توسعه" هلند در جمع خبرنگاران گفت : حالت فوق العاده در پاکستان یک کودتای کاملا غمبار است که ما آن را رد می کنیم و تهدیدی برای توسعه و مردم این کشور به شمار می رود.

وی افزود: هلند در سال 2007 میلادی 15 میلیون یورو برای کمک به پاکستان در نظر گرفت که تاکنون 12 میلیون آن پرداخت شده است. پرداخت باقی مانده این مبلغ ازسوی دولت آمستردام متوقف شد.

این مقام خاطرنشان کرد: هلند همچنین برای سال 2008 میلادی مبلغ 40 میلیون یورو برای برنامه های آموزشی در نظر گرفته بود که این مبلغ نیز در حال حاضر مسدود شده است.

پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه حالت فوق العاده در کشور اعلام و علت آن را نیز به اوج رسیدن آشفتگی در پاکستان عنوان کرد.

این درحالی است که موج اعتراض ها به اقدام مشرف در برکناری قاضی افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان به همراه تعدادی دیگر از قضات بلندپایه کشور و انتخاب حمید دوگار به جای وی به ریاست این دادگاه و اعلام وضعیت فوق العاده، همچنان ادامه دارد.

پلیس پاکستان نیز امروز اعلام کرد که حدود 1500 نفر از وکلا و اعضای احزاب این کشور را تاکنون بازداشت کرده است.