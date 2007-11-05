کره جنوبی تمام نیروهای خود را نیمه دسامبر از افغانستان خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که تمامی نیروهای خود در افغانستان را در نیمه ماه دسامبر سال جاری میلادی از این کشور خارج می سازد.

در حال حاضر 210 نظامی از کره جنوبی در افغانستان حضور دارند که شامل 60 پزشک و 150 مهندس می باشند.

مقام های وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کردند : "سربازان تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در نیمه دسامبر، از افغانستان خارج می شوند".

در اواخر ماه اوت و در پی بحران گروگان گیری 23 شهروند کره جنوبی از سوی طالبان، که در 19 جولای اتفاق افتاده بود، و منجر به کشته شدن دو نفر از آنان گردید، مقامهای کره جنوبی به طالبان وعده داده بودند که در قبال آزادی این اسرا، نیروهای خود را تا پایان سال از افغانستان خارج نمایند و فعالیت های مسیونری را برای اتباع کره جنوبی در افغانستان ممنوع سازند.

مذاکرات مستقیم مقام های سئول با طالبان روز 28 اوت انجام شد و طالبان در قبال آزادی این افراد خواستار خروج نیروهای نظامی کره جنوبی شد و طی توافق در مدت 2 روز تمامی اسرا آزاد و به کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان تحویل داده شدند.