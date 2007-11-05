۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۴۹

سازه‌های فلزی دارالضیافه سیدالشهدا(ع) فردا به کربلا منتقل می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان گفت: سازه‌های فلزی فاز اول دارالضیافه حضرت سیدالشهدا(ع) همزمان با ایام سوگواری حضرت امام صادق (ع)به کربلا منتقل می شوند.

سید یوسف شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با همت والای مردم و همکاری چهار واحد صنعتی عصر فضا، قابسازان فلز، فریم‌سازان آریا و فولاد صنعت، فاز اول ساخت قطعات فلزی دارالضیافه به اتمام رسیده و بعد از اقامه نماز ظهر روز سه‌شنبه همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) از محل خیابان امام(ره) به سمت شهرستان سلطانیه و بعد از گذر از شهر قیدار به سمت کربلای معلی بدرقه خواهد شد.

وی با تقدیر و تشکر از مردم ولایتمدار استان زنجان گفت: در حال حاضر اهدای نذورات و کمکهای مالی مردم شریف استان به عینیت رسیده و در کمتر از سه ماه شاهد اتمام فاز اول این پروژه هستیم.

شبیری یادآورشد: بنای عظیم دارالضیافه حضرت سیدالشهدا در شعاع 150 متری حرم حضرت ابوالفضل‌العباس(س) در پنج طبقه احداث می شود و ظرفیت پذیرش همزمان هزار و 500 نفر جهت صرف غذا را خواهد داشت و مشتمل بر ارائه خدمات آموزشی، پزشکی و اسکان نیز خواهد بود.

