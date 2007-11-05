بزرگترین مشکل آمریکا ناتوانی از مقابله با ایدئولوژی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بیژن نوباوه عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به حوادث ایام 13 آبان ماه 1357 گفت: سه حادثه مهم در این رخ داد اول حمله عوامل رژیم شاه به دانشجویان دانشگاه تهران بود و دوم مسئله تبعید حضرت امام خمینی (ره ) به ترکیه و سوم تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بود.

نوباوه بزرگترین مشکل آمریکا را ناتوانی در شکست دادن فکر و ایدئولوژی ایران دانست و گفت: آمریکا علی رغم همه تلاشها نتوانسته جلوی مدل اسلامی و فکر و اندیشه را بگیرد هر چند که بزرگترین جنگ نرم افزاری را علیه ایران براه انداخته است.



خبرنگار سرویس بین الملل صدا و سیما تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی را در عرصه جهانی حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: این تاثیر بسیار عمیق انقلاب توانستند ملت های آزادیخواه را از بند اسارت نجات دهد و این الگویی برای همگان تبدیل شده است.

وی به مدل اسلامی نوین که طرح آن حضرت امام خمینی و رهبر انقلاب در جهان اشاره کرد و گفت: رهبران طرح مدل اسلامی توانستند در فکرهای امروز نفوذ کنند.

نوباوه به وجود شش هزار کلاهک هسته ای در آمریکا و چهار هزار کلاهک هسته ای در روسیه اشاره کرد و گفت: غرب و شرق علی رغم داشتن تکنولوژی و جنگ افزار روز نتوانستند در برابر ملت های آزادی خواه بایستند.

نوباوه به تلاشهای 28 ساله آمریکا برای براندازی حکومت ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا تمام گزینه ها را در مورد ایران تجربه کرده است اما در همه کلاسهای خود شکست خورده و نتوانسته کاری از پیش ببرد.