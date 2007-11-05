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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۷

/هفته دوم لیگ دسته اول/

تیم فوتبال شاهین اهواز برابر سرخپوشان تهران به پیروزی رسید

تیم فوتبال شاهین اهواز برابر سرخپوشان تهران به پیروزی رسید

تیم فوتبال شاهین اهواز با برتری برابر سرخپوشان دلوار افزار به پیروزی ارزشمندی در هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های، عصر امروز تیم فوتبال شاهین اهواز در ورزشگاه خانگی برابر میهمان خود سرخپوشان دلوار افزار با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی دست یافت.

برپایه این گزارش، در این دیدار که قضاوت آن برعهده اسماعیل عامری بود، قاسم سلیمانی در دقیقه 5 و یعقوب سلحشور در دقیقه 77 از روی نقطه پنالتی گل های تیم فوتبال شاهین اهواز را به ثمر رساندند. ضمن اینکه کاوه زنگیان از تیم سرخپوشان دلوار افزار، با دریافت کارت قرمز در دقیقه 77 از زمین مسابقه اخراج شد.

تیم فوتبال سرخپوشان دلوار افزار در مسابقه اول خود در این رقابت ها با نتیجه 4 بر 3 برابر استیل آذین به پیروزی دست یافته بود و شاهین اهواز هم برابر شهرداری بندرعباس با نتیجه 2 بر صفر شکست خورده بود.

کد مطلب 581462

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