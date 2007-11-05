القاعده کودکان را برای انجام حملات تروریستی آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوناتان ایوانس" رئیس "ام.آی.5" با اعلام این مطلب که این سازمان با تهدیدآمیزترین خطر در طول عمر خودش روبه روست، گفت: تروریست ها به طوری ویژه ای جوانان و کودکان را مورد هدف قرار داده اند.

وی افزود: القاعده در حال آموزش و تعلیم جوانان داوطلب برای انجام اقدامات تروریستی است.

ایوانس تصریح کرد: ما در سال جاری، با جوانان 15 یا 16 ساله ای روبه رو شده ایم که در فعالیت های مربوط به تروریسم دست داشته اند.

رئیس سازمان امنیت خارجی انگلیس خاطرنشان کرد: ما در سال 2007 میلادی بیش از 2 هزار نفر را در رابطه با تروریسم شناسایی کرده ایم.

در انفجارهای ژانویه سال 2005 میلادی در لندن دهها نفر کشته و زخمی شدند.

سابقه کاری سازمان امنیت خارجی انگلیس حدود 98 سال است.