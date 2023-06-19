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۲۹ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۲۹

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد؛

جمع‌آوری معتادان متجاهر در بروجرد 

جمع‌آوری معتادان متجاهر در بروجرد 

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از جمع‌آوری معتادان متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز به خصوص تفرجگاه‌ها عوامل کوپ و یگان امداد این شهرستان، طرح ارتقا را به اجرا گذاشتند.

وی افزود: ظرف ۴۸ ساعت گذشته مأموران انتظامی بروجرد با تلاش شبانه روزی ۲۷ معتاد متجاهر را در سطح تفرجگاه‌های این شهرستان جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه جمع آوری معتادان موجب ابراز رضایت اهالی محلات مربوطه شده است، گفت: اینگونه طرح‌ها توسط پلیس با جدیت در نقاط مختلف این شهرستان به اجرا گذاشته خواهد کرد.

کد مطلب 5814786

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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      پاسخ
      انشاالله موافق باشید

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