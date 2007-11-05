۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۴۵

انتخابات پارلمانی پاکستان در موعد مقرر برگزار می شود

رسانه های گروهی به نقل از نخست وزیر پاکستان گزارش دادند که انتخابات پارلمانی با وجود حالت فوق العاده در این کشور در موعد مقرر در نیمه ماه ژانویه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا و انگلیس پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را به برگزاری انتخابات قانونگذاری در این کشور در موعد مقرر تشویق کرده اند.

برپایه این گزارش، خبرگزاری "آسوشیتدپرس اف پاکستان " بدون اشاره به جزئیات بیشتری به نقل از شوکت عزیز نوشت : انتخابات آتی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.

این درحالی است که نخست وزیر پاکستان دیروز از احتمال تعویق انتخابات قانونگذاری این کشور خبر داده و گفته بود: شاید تاخیری در جدول زمانی انتخابات روی دهد اما هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده ایم و درصدد بحث و بررسی این مسئله هستیم و درحالت فوق العاده، پارلمان می تواند یک سال به خودش مهلت دهد.

