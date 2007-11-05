انتخابات پارلمانی پاکستان در موعد مقرر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا و انگلیس پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را به برگزاری انتخابات قانونگذاری در این کشور در موعد مقرر تشویق کرده اند.

برپایه این گزارش، خبرگزاری "آسوشیتدپرس اف پاکستان " بدون اشاره به جزئیات بیشتری به نقل از شوکت عزیز نوشت : انتخابات آتی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.



این درحالی است که نخست وزیر پاکستان دیروز از احتمال تعویق انتخابات قانونگذاری این کشور خبر داده و گفته بود: شاید تاخیری در جدول زمانی انتخابات روی دهد اما هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده ایم و درصدد بحث و بررسی این مسئله هستیم و درحالت فوق العاده، پارلمان می تواند یک سال به خودش مهلت دهد.