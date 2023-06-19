به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت عصر دوشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش با ناحیه ۱ کرج اظهار کرد: مردم‌داری و رعایت حرمت مردم و همکاران در ادارات آموزش و پرورش باید در اولویت باشد.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام جواد (ع) شهادت این امام همام را تسلیت گفت، وی ادامه داد: از مجموع زحمات همکاران به ویژه در حوزه برگزاری امتحانات نهایی تشکر می‌کنم.

‌حجرگشت ضمن تاکید بر مسئله حکمرانی در آموزش و پرورش گفت: موضوع حکمرانی و اعمال حاکمیت، مسئله بسیار مهمی است به این معنا که اگر تصمیمی اتخاذ می‌شود باید اجرایی شود و سلایق شخصی نباید لحاظ گردد.

رئیس شورای معاونان آموزش و پرورش استان البرز ضمن اشاره به اهمیت مردم داری و حفظ کرامت انسانی افراد عنوان کرد: مردم داری و رعایت حرمت مردم و همکاران باید ادارات آموزش و پرورش اصل باشد. وی ادامه داد: در تصمیمات نباید زمینه ایجاد نارضایتی مردم ایجاد شود و در زمینه‌های مختلف باید کاملاً شفاف بود و کار را برای مردم تسهیل کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز مدیران مدارس محور اصلی آموزش و پرورش استان عنوان کرد و گفت: مدیران محوریت اصلی را انجام فعالیت‌ها دارند و در این زمینه باید به سمت کیفیت بخشی حرکت کرد.

وی در نهایت ضمن تاکید مجدد بر فرایند تصحیح اوراق امتحانات نهایی، گفت: تصحیح اوراق امتحانات نهایی باید پیگیری شود و کار به سرعت به پایان برسد.