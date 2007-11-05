رایزنی وزرای خارجه و دفاع شورای همکاری خلیج فارس درباره مسائل منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در حوزه خلیج فارس که خواست نامش فاش نشود، این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بیان داشت و افزود: "نشست مشترک یاد شده به بحث و بررسی اوضاع منطقه ای بویژه عراق و پرونده هسته ای ایران اختصاص خواهد داشت".



وی همچنین گفت: "کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از هرگونه احتمال اقدام نظامی غرب به رهبری آمریکا علیه ایران نگران هستند".

منبع یاد شده افزود: وزیران دفاع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه نشست ویژه خود را برگزار خواهند کرد.



این نشست پیش از کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صورت می گیرد که قرار است هفته اول دسامبر در شهر دوحه قطر برگزار شود.