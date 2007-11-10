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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۹:۵۱

زمان ثبت نام طلاب در مسابقه حفظ خطبه حضرت زهرا (س) تمدید شد

زمان ثبت نام طلاب در مسابقه حفظ خطبه حضرت زهرا (س) تمدید شد

زمان ثبت نام در مسابقه حفظ خطبه حضرت زهرا (س) فقط در حوزه های علمیه شهرستان قم به مدت 20 روز تمدید شد.

دبیر ستاد برگزاری مسابقات فرهنگی حوزه های علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : زمان پایان مهلت ثبت نام در این مسابقه تا 18 مرداد اعلام شده بود که این زمان بدون تمدید در استانها، تنها در حوزه های علمیه شهرستان قم به مدت 20 روز تمدید شد.

حجت الاسلام همتیان افزود: منبع این مسابقه کتابچه تدوین شده توسط مرکز با موضوع خطبه حضرت زهرا (س) است که با توجه به استقبال فراوان طلاب با چاپ سوم این کتابچه، تعداد 42 هزار نسخه کتاب در میان طلاب توزیع شده است. این مسابقه 7 دی ماه به صورت همزمان در حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 581493

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