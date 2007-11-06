9 نفر از هر 10 بیمار مبتلا به سرطان ریه سیگاری هستند

دکتر مهرداد باقریان، متخصص خون و آنکلوژی، با عنوان این مطلب که سرطان ریه در مراحل اولیه هیچ نشانه ای ندارد، به خبرنگار مهر گفت: بیماران، اغلب زمانی به پزشک مراجعه می کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد. شاید به همین دلیل باشد که سرطان ریه کشنده ترین سرطان محسوب می شود.

وی با اشاره به آمار 68 درصدی بیماران مبتلا به سرطان ریه که در فاصله 5 سال از زمان تشخیص بیماری، جان خود را از دست می دهند، افزود: سرطان ریه در سراسر دنیا شایع ترین علت مرگ بیماران سرطانی در هر دو جنس مرد و زن است.

این متخصص خون و آنکلوژی، با اشاره به اینکه از هر 10 بیمار مبتلا به سرطان ریه 9 نفر سیگاری هستند، ادامه داد: آگاهی از نشانه های شایع این بیماری سبب می شود که این سرطان مهلک در ابتدایی ترین و درمان پذیرترین مرحله ممکن، تشخیص داده شود.

باقریان، شایع ترین نشانه سرطان ریه را سرفه دانست و گفت: افزایش تعداد یا شدت سرفه در فرد سیگاری، سرفه به همراه خلط خونی حتی اگر اندک باشد، درد مبهم یا مشخص درقفسه سینه، تنگی نفس در اثر فعالیت، خشونت یا تغییر صدا که بیشتر از دو هفته طول کشیده باشد، عفونت های مکرر ریه و مجاری تنفسی، بروز خس خس سینه به صورت حاد و...، از دیگر علائم این نوع سرطان است.

این متخصص خون و آنکلوژی، مهم ترین عامل سرطان زایی که سبب تغییرات سرطانی سلولهای ریه می شود را، ترکیبات زیانبار مختلف موجود در دود سیگار دانست و افزود: مصرف سیگار هنوز هم مهم ترین عامل خطر ابتلا به سرطان ریه است.

باقریان گفت: خطر ابتلا به سرطان ریه با افزایش مقدار و مدت تماس با دود تنباکو افزایش می یابد و هر چه سن شروع مصرف سیگار پایین تر باشد، خطر ابتلا بیشتر است.

وی اظهار داشت: برآورد می شود که افراد سیگاری 13 برابر افراد غیرسیگاری در معرض ابتلا به سرطان ریه قرار دارند. این مقدار برای فردی که به مدت ۲۰ سال روزی دو پاکت سیگار مصرف کرده است، به ۷۰ برابر می رسد.

باقریان همچنین گفت: مطالعات متعدد نشان داده است که خانم های سیگاری بیشتر از آقایانی که همان مقدار سیگار دود می کنند، به سرطان ریه مبتلا می شوند که این افزایش ممکن است به دلیل حساسیت بیشتر خانمها به مواد سرطان زای موجود در دود سیگار باشد.