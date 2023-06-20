«میامین» از هدایای جذاب ویژه عید غدیر رونمایی کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عید سعید غدیر خم مصادف با هجدهم ماه ذی الحجه تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه از آن به عنوان بزرگترین عید مسلمانان شیعه نام برده می‌شود. چرا که ثمره نبوت و میوه رسالت و حامل اساسی‌ترین پیام دین ما یعنی ولایت و امامت است. شیعیان در اقصی نقاط جهان این روز بزرگ را جشن گرفته و گرامی می‌دارند. در کشور ما و برخی دیگر از کشورهای اسلامی رسم بر این است که مردم به دیدن سادات می‌روند و سادات بزرگوار نیز به مناسبت این عید فرخنده به سایرین هدیه می‌دهند و بدین ترتیب شادی آفرینی صورت می‌پذیرد. در گذشته افراد اسکناس‌هایی با مهر و امضای خود آماده نموده و عیدی می‌دادند اما امروزه تنوع جذابی از هدایای فرهنگی و گیفت های عید غدیر جایگزین اسکناس شده و بشدت مورد استقبال قرار گرفته اند. چرا که به این شکل، هدیه غدیر بعنوان یک یادگاری ارزشمند برای افراد باقی می‌ماند. بنابراین وجود یک ویترین غنی از محصولات عید غدیر مناسب تمامی گروه‌های سنی به منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت مهم مذهبی جزء ضروریات است. محصولاتی خوش آب و رنگ و جذاب متناسب با عظمت این عید فرخنده!

عید غدیر چه هدیه‌ای بدهیم؟

محصولات فرهنگی مختص عید غدیر برای آن که به حد کافی پرمحتوا بوده و در عین حال جذاب نیز باشند می‌بایست دربردارنده ویژگی‌های زیر باشند؛

فرهنگ ایرانی اسلامی

محصولات عید غدیر می‌بایست منطبق بر مشخصه‌های فرهنگ ایرانی اسلامی ما طراحی شده باشند تا به این ترتیب به بهترین نحو به اشاعه پیام ارزشمند این روز مهم کمک نمایند.

خلاقیت

خلاقیت یک مزیت رقابتی و یک فاکتور اساسی در تولید محصولات فرهنگی است که باعث می‌شود یک محصول در عین اینکه آینه تمام نمای فرهنگ غنی ایرانی اسلامی است، جذاب نیز باشد و در یک نگاه، توجه مخاطب را به خود جلب نماید. ایده‌های نو همواره سبب ایجاد حس هیجان و شوق در افراد می‌شوند و همین حس فرد را به تهیه محصول مورد نظر ترغیب می‌نماید.

قیمت تمام شده

به لحاظ بعد ارزشی کالاهای فرهنگی مذهبی، نیاز است تا قیمت تمام شده به گونه‌ای باشد که قشر بزرگی از جامعه توان خرید و تهیه آن را داشته باشند. قیمت تمام شده کالای فرهنگی مذهبی باید به حداقل ممکن برسد تا اشاعه فرهنگ، که نقطه تمرکز اصلی است، در سطح وسیعی صورت پذیرد.

کیفیت

مرغوبیت و مقاومت یک کالای فرهنگی مذهبی در تصمیم گیری فرد جهت تهیه آن بشدت تاثیرگذار است. تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی باید کل نیاز فرهنگی مخاطب را در تمام قالب‌ها برطرف و مشتری خود را حمایت کنند و خدمات شایسته و بایسته به مشتری ارائه دهند.

گروه سنی

برای خرید بهترین محصولات عید غدیر در کنار چهار فاکتور مهم و اثرگذار مطروحه باید به «گروه سنی» فرد مورد نظر نیز توجه کرد. هدیه‌ای که باعث ایجاد شور و هیجان در یک کودک می‌شود، قطعاً با هدیه‌ای جذاب از نگاه یک فرد بزرگسال متفاوت خواهد بود. پس می‌بایست با کمی دقت و صرف وقت هدیه متناسب با سن و سال هر فرد را تهیه نمود.

هدیه عید غدیر جذاب برای رده سنی خردسال و کودک

از جمله بهترین هدیه فرهنگی عید غدیر برای رده سنی خردسال و کودک می‌توان به عروسک‌های چادری سبزپوش با سربند نام امام علی (ع)، انواع پازل، جورچین، کتاب و سرگرمی‌های کودکانه با محتوای ارزشمند غدیر، انواع بادکنک با طرح‌های کودکانه غدیر، انواع پیکسل و نوشت افزار با طرح‌های کودکانه غدیر و … اشاره نمود. چنانچه هدیه شما در قالب یک پک فرهنگی شامل چندین کالای جذاب در کنار هم باشد، قطعاً جذابیت چندین برابر خواهد شد. هر کدام از این هدایا به نوبه خود و به طریقی خاص حامل پیام مهم غدیر به کودکان هستند و از این حیث بار معنوی و ارزشی دارند.

گیفت عید غدیر جذاب برای رده سنی نوجوان، جوان و بزرگسال

برای رده سنی نوجوان، جوان و بزرگسال نیز تنوع گسترده‌ای از هدایای فرهنگی عید غدیر در محدوده‌های قیمتی مختلف ارائه می‌گردد که از جمله آنها می‌توان به انواع نوشت افزار و لوازم التحریر با طرح غدیر، جاسوئیچی‌های مختلف غدیری، گیفت های شکلات و گیفت نبات با پلاک طلایی غدیر، انواع تسبیح‌های کریستالی سبز غدیری در طرح‌های متنوع، انواع پیکسل، مگنت، بج سینه، استند و تندیس طرح نام مبارک امام علی (ع)، انواع قاب کاشی در ابعاد مختلف و با طرح‌های جذاب غدیری، انواع پاکت پول و جعبه شکلات و هدیه غدیری، انواع جانماز، ریسه، آویز، گلدان همگی طرح عید غدیر و … نام برد.

متبرکات حرم های مطهر نیز از جمله هدایای فرهنگی است که در تمامی مناسبت‌ها می‌تواند بعنوان بهترین هدیه معنوی مورد توجه قرار گیرد که درخصوص عید سعید غدیر خم، سنگ و نگین انگشتری سنگ حرم مطهر امام علی (ع) یکی از گزینه‌های بسیار جذاب پیش روی شما جهت هدیه دادن است. مد نظر داشته باشید خرید متبرکات حرم های مطهر می‌بایست از منابع معتبر و مطمئن صورت پذیرد تا نسبت به اصالت محصول تردیدی وجود نداشته باشد. هر کدام از اقلام یاد شده می‌توانند یک هدیه فوق العاده جذاب از نگاه عزیزان شما باشند و به این ترتیب یک خاطره خوش رقم بزنند. کافیست با توجه به سلایق و علایق افراد مورد نظر خود، کالای مناسب و زیبا برگزینید، هدیه بدهید، لذت ببرید و خاطره سازی کنید.

سایت میامین سال هاست که در زمینه تولید و توزیع انواع محصولات فرهنگی، مذهبی و مناسبتی و همچنین انواع نوشت افزارهای ایرانی اسلامی با در نظر گرفتن هر پنج عنصر مهم یاد شده، فعالیت می‌کند و در حال حاضر تنوع خلاقانه ای از گیفت عید غدیر و هدایای فرهنگی ویژه عید سعید غدیر خم برای تمامی گروه‌های سنی‌، زینت بخش ویترین جذاب میامین است.

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