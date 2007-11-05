آسیایی ها بازهم ناکام ماندند / صدرنشینی آفریقایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2007 برزیل امروز با برگزاری چهار بازی در گروه های C و D پیگیری شد که در آنها نتایج زیر رقم خورد:
گروه C:
ژاپن 3 - ایتالیا 6
اروگوئه 2 - سنگال 5
جدول رده بندی گروه C :
1- سنگال 6 امتیاز، 2- ایتالیا 3 امتیاز، 3- اروگوئه 3 امتیاز 4- ژاپن بدون امتیاز
صحنه ای از دیدار امشب تیم های اروگوئه و سنگال
گروه D:
* امارات 2 - آرژانتین 4
* نیجریه 3 - فرانسه 3 (در ضربات پنالتی 3 بر 2 به سود نیجریه)
جدول رده بندی گروه D :
1- نیجریه 5 امتیاز، 2- فرانسه 3 امتیاز، 3-آرژانتین 3 امتیاز، 4- امارات بدون امتیاز
صحنه ای از دیدار امشب تیم های آرژانتین و امارات
در ادامه این مسابقات عصر فردا دیدارهای زیر برگزار می شود:
* اسپانیا - ایران
* برزیل - روسیه
* آمریکا - پرتغال
* جزایر سلیمان - مکزیک
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