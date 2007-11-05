آسیایی ها بازهم ناکام ماندند / صدرنشینی آفریقایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2007 برزیل امروز با برگزاری چهار بازی در گروه های C و D پیگیری شد که در آنها نتایج زیر رقم خورد:

گروه C:

ژاپن 3 - ایتالیا 6

اروگوئه 2 - سنگال 5

جدول رده بندی گروه C :

1- سنگال 6 امتیاز، 2- ایتالیا 3 امتیاز، 3- اروگوئه 3 امتیاز 4- ژاپن بدون امتیاز

صحنه ای از دیدار امشب تیم های اروگوئه و سنگال

گروه D:

* امارات 2 - آرژانتین 4

* نیجریه 3 - فرانسه 3 (در ضربات پنالتی 3 بر 2 به سود نیجریه)

جدول رده بندی گروه D :

1- نیجریه 5 امتیاز، 2- فرانسه 3 امتیاز، 3-آرژانتین 3 امتیاز، 4- امارات بدون امتیاز

صحنه ای از دیدار امشب تیم های آرژانتین و امارات

در ادامه این مسابقات عصر فردا دیدارهای زیر برگزار می شود:

* اسپانیا - ایران

* برزیل - روسیه

* آمریکا - پرتغال

* جزایر سلیمان - مکزیک