به گزارش خبرنگار مهر، حجت خسروی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو اعلام اضطرار شناور شناور لایروب بستان به مرکز هماهنگی جست و جو و نجات دریایی بوشهر مبنی بر بیماری یک نفر از خدمه، پس از هماهنگی‌های لازم شناور هادی ۶ به منطقه اعزام شد.

وی بیان کرد: شناور هادی ۶ پس از رسیدن به موقعیت و تحویل گرفتن فرد بیمار به سمت پایگاهش بازگشت و پس از پهلوگیری فرد یاد شده را به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داد.

خسروی اظهار کرد: از امروز تا پنجشنبه هفته جاری با وزش بادهای شدید تا متوسط شمال غربی، برای آب‌های این استان هشدار دریایی سطح زرد (آگاهی در صورت نیاز اقدام ضروری) داده می‌شود.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در این مدت نسبت به تلاطم خلیج فارس و احتمال خیزش گردوخاک منطقه‌ای و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و کاهش دید در برخی نقاط استان هشدار داده می‌شود.

وی بیان کرد: از امروز تا پایان هفته همچنین نسبت به اختلال در تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی هشدار داده شده و دریانوردان باید از ترددهای غیر ضرور در این مدت اجتناب کنند.

خسروی ادامه داد: با این وضعیت انتظار می‌رود به منظور پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی تدابیر و تمهیدات لازم لحاظ شود.