درگيريها در عراق همچنان از نيروهاي آمريكايي كشته مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، دراين حملات يك نظامي آمريكايي كشته و چهار تن ديگر زخمي شدند. يك سخنگوي نظاميان آمريكايي در اين باره گفت: يك نظامي آمريكايي براثر انفجار بمبي در جاده اي در نزديكي شهر محموديه واقع در30 كيلومتري جنوب بغداد كشته شد.

شاهدان عيني گفتند: انفجار بمبي دست ساز هم در يكي از خيابانهاي شهر فلوجه در غرب بغداد منجر به زخمي شدن دو نظامي آمريكايي شد .

به روايت شاهدان عيني، در شهرموصل واقع در شمال عراق يك كاروان نيروهاي آمريكايي هدف حمله موشكي قرارگرفت كه درنتيجه اين حادثه دو نظامي آمريكايي زخمي شدند.

ضمنا پليس عراق ديشب اعلام كرد كه سه تن از مامورانش درانفجار بمبي كه به نظر مي رسد يك نگهبان امنيتي درمقابل دفتر پليس كارگذاشته شده بود كشته و11 تن ديگر زخمي شدند. اين حادثه در 50 كيلومتري شمال بغداد روي داد. بر اثر انفجار اين بمب معاون رئيس پليس عراق به شدت زخمي شد.

نيروهاي آمريكايي همچنين يك افسر پليس عراقي را هنگامي كه قصد بازگشت به منزلش در مركز شهرتكريت را داشت به ضرب گلوله كشتند. سخنگوي نظاميان آمريكايي درتوجيه اين اقدام گفت، نيروهاي آمريكايي پس از اينكه هدف تيراندازي سلاحهاي خودكار قرار گرفتند اقدام به تيراندازي كردند.