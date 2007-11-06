25 آزاد کار به اردوی آماده سازی دعوت می شوند/ برپایی اردویی 3 روزه برای انجام تست و آشنایی با مربیان

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان در نظر دارد پس از معرفی کادر جدید مربیگری تیم ملی، اردوی آماده سازی کوتاه مدتی را جهت آشنایی کشتی گیران با کادر جدید و همچنین انجام تست آمادگی جسمانی برپا کند.



به گفته معزی پور این اردو به مدت 3 روز و در خانه کشتی تهران برپا خواهد شد تا 25 کشتی گیر دعوت شده به اردو (که با توجه به آمادگی و سوابق شان دعوت می شوند) ضمن آشنایی با کادر جدید تیم ملی یک مرحله تست آمادگی جسمانی را زیر نظر مربی بدنساز تیم پشت سر بگذارند.

به اعتقاد معزی پور با توجه به برگزاری مسابقات لیگ برتر و تمرین منظم و مستمر کشتی گیران زیر نظر مربیان باشگاهی در حال حاضر فقط باید توانایی و استعداد آنان را زیر نظر گرفت و با یک برنامه ریزی دقیق و روشن کارهای درون اردویی و فعالیت را استارت زد.