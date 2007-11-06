  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

25 آزاد کار به اردوی آماده سازی دعوت می شوند/ برپایی اردویی 3 روزه برای انجام تست و آشنایی با مربیان

25 آزاد کار به اردوی آماده سازی دعوت می شوند/ برپایی اردویی 3 روزه برای انجام تست و آشنایی با مربیان

اعضای تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان پس از معرفی شدن کادر فنی جدید تیم، اردویی 3 روزه را در محل خانه کشتی تهران پشت سر خواهند گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان در نظر دارد پس از معرفی کادر جدید مربیگری تیم ملی، اردوی آماده سازی کوتاه مدتی را جهت آشنایی کشتی گیران با کادر جدید و همچنین انجام تست آمادگی جسمانی برپا کند.

به گفته معزی پور این اردو به مدت 3 روز و در خانه کشتی تهران برپا خواهد شد تا 25 کشتی گیر دعوت شده به اردو (که با توجه به آمادگی و سوابق شان دعوت می شوند) ضمن آشنایی با کادر جدید تیم ملی یک مرحله تست آمادگی جسمانی را زیر نظر مربی بدنساز تیم پشت سر بگذارند.

به اعتقاد معزی پور با توجه به برگزاری مسابقات لیگ برتر و تمرین منظم و مستمر کشتی گیران زیر نظر مربیان باشگاهی در حال حاضر فقط باید توانایی و استعداد آنان را زیر نظر گرفت و با یک برنامه ریزی دقیق و روشن کارهای درون اردویی و فعالیت را استارت زد.

کد مطلب 581580

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه