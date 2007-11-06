مردم مهمترین مولفه قدرت در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول قوه قضائیه شب گذشته در مراسم دومین یادواره 47 شهید مسجد دوطفلان مسلم آمل با بیان این که در وصیت نامه همه شهدا بر ولایتمداری و اطلاعت پذیری از رهبری تاکید شده است، افزود: رمز موفقیت ما از ابتدای انقلاب تاکنون در ولایت مداری مردم بوده است.

وی با بیان این که هم اکنون رابطه بین مردم و رهبری در کشور، رابطه عشق، محبت و علاقه است و نه اداری و کارمندی تصریح کرد: تهدیدات استکبار که از ابتدای پیروزی انقلاب با تغییر دادن تاکتیک های ظالمانه خود علیه این ملت و نظام بوده با تکلیف مداری، خدامحوری و ولایتمداری مردم آگاه ما همواره به شکست تبدیل شده است.

به گفته معاون اول رئیس قوه قضاییه، امروز به برکت خون شهدا و پایداری مردم کوچکترین حرکت نظام و خوی استکبار علیه مردم کشور با خسارت های سنگینی برای آنان همراه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهانت های کنگره آمریکا در تروریست خواندن سپاه ایران اظهار داشت: برای همگان جای سئوال است که سپاه ایران به عنوان یک نیروی نظامی در کنار ارتش ما قرار دارد و سپاه ما چه دغدغه فکری برای آمریکایی ها ایجاد کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه هر نیروی بسیجی ما در ایران یک بمب اتم است و قدرت تخریبی یک بمب اتم اثر گذار است ادامه داد: بزرگترین وحشت استکبار از سپاه و بسیج ایران ولایتمداری، توکل به خدا و توده عظیم مردم است.

رئیسی با بیان این که تمام توان و سرمایه گذاری استکبار در ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی است، یادآور شد: مسئولان ما باید با ارائه خدمت عملی به مردم اراده و پشتوانه آنان را برای حضور در صحنه مختلف افزایش دهند.