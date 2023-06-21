کشف ۱۰ تن انواع مواد مخدر درسال گذشته/لزوم توجه به آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالبی صبح چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به کشف ۱۰ تن انواع مواد مخدر در استان اظهار کرد: این کشفیات در دو حوزه شیشه و هروئین بیشترین میزان کشف بوده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ مرکز، خدمات درمانی به معتادان ارائه می‌دهند که سال گذشته ۵۵ هزار نفر تحت درمان قرار گرفتند.

طالبی افزود: مرکز ماده ۱۶ توسکستان که فقط ظرفیت پذیرش ۱۰۰ معتاد را داشت با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری گرگان در مساحتی به مساحت یکهزار و ۵۰۰ مترمربع و ظرفیت نگهداری ۴۰۰ نفر در حال احداث است.

طالبی ادامه داد: در همین راستا در شهرستان گنبد نیز با همکاری شهرداری و خیران مرکز ماده ۱۶ با ظرفیت ۴۴۰ نفر در حال احداث است که امید داریم این دو مرکز مهم در دهه فجر امسال و هفته دولت سال آینده افتتاح شوند.

وی افزود: در این مراکز علاوه بر نگهداری و درمان، خدمات رفاهی، مهارت آموزشی و اشتغال نیز به معتادان تحت درمان ارائه می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در رابطه با آموزش و مقابله با شیوع مواد مخدر ۱۸۵ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در حوزه آموزش با محوریت مهارت‌های زندگی، خانواده، و خانواده سالم در معرض خطر، ۵۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: بر اساس آمار ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۶۵ درصد همسر آزاری، ۳۵ درصد کودک آزاری، ۳۰ درصد شرارت‌ها، ۲۰ درصد جرایم منکراتی، ۲۰ درصد قتل‌ها، ۴۰ درصد سرقت‌ها و ۶۰ درصد جمعیت کیفری مستقیماً با مواد مخدر در ارتباط بوده‌اند.

طالبی اظهار کرد: گل و شیشه دو ماده مخدر بسیار قوی و توهم زا است که متأسفانه در جامعه شیوع پیدا کرده و به دلیل دسترسی آسان، بی بو بودن و مصرف راحت تر بسیاری از خانواده‌ها بعد از ۵ سال متوجه مصرف مواد فرزندان و یا دیگر افراد خانواده می‌شوند.

وی در ادامه بیان کرد: برای حفاظت از دانش آموزان نیز تا شعاع ۵۰۰ متری مدارس همه قلیان سراها را جمع آوری کرده‌ایم و برنامه‌های آموزشی متعددی را در مدارس ارائه داده و می‌دهیم.

طالبی گفت: در حال حاضر مافیای مواد مخدر بنیان خانواده‌ها و بخصوص نوجوانان را هدف گرفته است و رسانه‌ها در اطلاع رسانی نسبت به مضرات مواد مخدر نقش سنگینی بر عهده دارند.