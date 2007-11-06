خیانتی که به فضای سبز و باغات بروجرد شده نابخشودنی است

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر امروز در مراسم افتتاح پارک حاج ابوطالب بیرجندی در بروجرد اظهار داشت: متاسفانه به دلیل تقدم منافع شخصی بر منافع ملی و عمومی طی سال های اخیر، قسمت هایی از عرصه‌ های طبیعی و محیط زیست به خطر افتاده و سلامت جسم و روح و روان انسانها را با مشکل مواجه کرده است .

وی با تاکید بر این که کم توجهی در حفظ منابع و عرصه‌های طبیعی، تهدیدی جدی برای سلامت مردم است، افزود: از آنجا که زندگی در جوامع به سوی صنعتی و ماشینی شدن پیش می‌رود باید با تدابیر و اقدامات جدی از عرصه‌ های طبیعی حفاظت نموده و محیط را برای زندگی سالم و با طراوت فراهم کنیم.

ترابی ادامه داد: مکتب انسان ساز اسلام به سلامت محیط زیست انسان ها اهتمام ورزیده و در میان همه مکاتب مادی، توحیدی و الهی هیچ مکتبی به اندازه اسلام به این مهم تاکید نداشته است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بروجرد نیز در این مراسم اظهار داشت: این طرح عمرانی شامل ساخت "پارک بیرجندی" در شرق این شهرستان و در زمینی به مساحت 67 هزار و 700 متر مربع است.

احمد عبدی زاده افزود: این پارک در سه فاز احداث می‌ شود که حدود یک میلیارد ریال اعتبار اولیه برای آن در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: این پارک به سبک باغ های ایرانی احداث می ‌شود که بخش هایی نیز برای ایجاد باغ لاله و دیگر عناصر گیاهی مانند گل های مریم و گلایول در نظر گرفته شده است.

عبدی زاده بیان داشت: امسال سرانه فضای سبز این شهر برای هر شهروند به 2/14 متر مربع رسیده است.

هم اکنون بیش از 60 بوستان و پارک محله ‌ای دربروجرد وجود دارد .