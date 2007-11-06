تشکیل اتحادیه تئاتر دینی جهان اسلام اقدامی ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آرین‌منش نماینده مردم مشهد در مجلس پیشنهاد ایجاد تئاتر کشورهای اسلامی را اقدامی ارزشمند توصیف و خاطرنشان کرد: "ایجاد اتحادیه تئاتر دینی جهان اسلام می‌تواند در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده شده، اقدامی ارزشمند در جهت اتحاد هنرمندان تئاتر جهان اسلام محسوب شود."

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تئاتر دینی را تئاتر در خدمت اسلام و اهداف اسلامی خواند و تصریح کرد: "چنین تئاتری خنثی و بی‌مسئولیت نیست و در انتقال وحدت هنرمندان جهان اسلام، ارزش‌ها، اهداف و مقاصد متعالی اسلام نقشی بسزا دارد."

امیررضا خادم دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به جایگاه تئاتر ایران در میان کشورهای اسلامی گفت: "طرح ایجاد اتحادیه تئاتر دینی جهان اسلام از سوی ایران که جایگاهی برجسته در زمینه هنر و فرهنگ دارد، بسیار اثربخش است. اگر طرح اتحادیه با مطالعه و برنامه‌ریزی شکل بگیرد، فضا برای استفاده حداکثری ایران از این فرصت طلایی فراهم می‌شود."

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی با هدف پاسداشت فرهنگ رضوی 18 تا 25 آبان‌ماه 86 در شهرهای تهران و بجنورد برگزار می‌شود.