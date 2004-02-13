سهميه بندي جنسيتي بايد در تمام رشته هاي دانشگاهي اعمال شود

معاون آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" البته محدوديت پذيرش براي دختران در برخي از رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي بويژه در دكتراي حرفه اي حياتي تر بوده و از اولويت ويژه اي برخوردار است."

دكتر عبدالله كريمي با تاكيد بر اينكه در برخي رشته ها در نظر گرفتن جنسيت لازم بوده و بايد بر اساس آن ميزان پذيرش دختران و پسران را تعديل كرد، افزود:" به عنوان نمونه رشته بهداشت محيط كه در دو سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد ماهيت كاري مردانه دارد زيرا سركشي و بازرسي كارخانه ها، كارگاهها در مناطق مختلف شهري و روستايي و ارتباط كاري خاص با افراد شاغل در اين مراكز مشكلاتي خاصي را براي خانمها ايجاد مي كند از همين رو در بسياري موارد پس از فارغ التحصيلي تمايلي به كار خانمها در آن حرفه را ندارند."

وي اعمال سياست هاي كارشناسانه در بخش ورودي دانشگاه ها را تنها راهكار مناسب براي رفع معضلات خروجي دانشگاهها دانست و ادامه داد:" قوانين آمرانه و تعهدات گرفته شده از اين فارغ التحصيلان هر چقدر نيز محكم باشد، فارغ التحصلان بويژه زنان به حدي توجيه مي آورند و بحث هاي خاصي را پيش مي كشند كه عملاً قانون ابطال مي شود بنابراين به صلاح جامعه است كه از همان ابتدا هر داوطلب را در رشته متناسب با جنسيت وي به دانشگاهها بفرستيم."

وي با تاكيد بر لزوم اعمال نظر كارشناسانه وزارت بهداشت براي تغيير سهميه پذيرش دختران در برخي رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي افزود:" اگر چه اجراي اين طرح از سال آينده به قطعيت نرسيده است ولي طبق نظر رييس جمهور مباحث كارشناسي آن توسط كارشناسان وزارت بهداشت صورت گرفته و پس از تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رييس جمهور از سال آينده اجرا مي شود."

دكتر كريمي اضافه كرد:" اگر چه وزارت بهداشت مي تواند راساً در مورد ظرفيت هاي دانشگاهي تصميم گيري كند اما با توجه به حساسيت برخي گروهها كه به زعم آنها اين سياست تنشهاي اجتماعي به دنبال خواهد داشت، مجلس مي تواند به طور قانوني در اين بحث مداخله و تصميم گيري كند."