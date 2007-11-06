برگزاری همزمان مراسم روز حمل و نقل در 8 کلان شهر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ابتدای این جلسه با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری مابین شهرداری های کشور اظهار کرد: امروزه حمل و نقل و ترافیک به عنوان مشکل مشترک به دغدغه اصلی شهروندان و دلمشغولی اصلی مدیریت های شهری در کلان شهرها تبدیل شده است.

مهندس بهنام خوشنودی افزود: با توجه به اهمیت روز حمل و نقل (26 آذر) در تاریخ انقلاب اسلامی و جایگاهی که امروزه حمل و نقل شهری از آن برخوردار است، این مناسبت تاریخی امسال از سوی کلان شهرها مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش ، در این جلسه که نمایندگان کلان شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان ، کرج ، قم و تبریز حضور داشتند، مقرر شد فعالیت های مربوط به بزرگداشت روز حمل و نقل در 26 سرفصل کلی به صورت همزمان به مناسبت روز حمل و نقل، 26 آذر در کلیه کلان شهرهای کشور به مورد اجرا درآید.