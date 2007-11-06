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۱۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

اخبار کوتاه نگارخانه‌ها

اخبار کوتاه نگارخانه‌ها

نمایشگاه نقاشی "آدمک‌های چوبی" زینب مهربانی 18 تا 23 آبان‌ماه ساعت 16 تا 19 در نگارخانه شیرین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهربانی فارغ التحصیل رشته گرافیک و مکتب آموخته کلاس‌های طاها بهبهانی است و در این نمایشگاه 16 اثر سوررئال خود را به نمایش گذاشته است.

روز بیستم آبان ماه هم ورکشاپی به حمایت از کودکان بی‌سرپرست مهر ایرانیان در این نگارخانه برگزار می‌شود که بازدید از آن برای عموم آزاد است.

ـ نمایشگاه تصویرسازی و نقاشی نگار جاویدتاش 16 تا 22 آبان ساعت 8 تا 19 در نگارخانه شفق فرهنگسرای دانشجو برگزار می‌شود. جاویدتاش تاکنون در زمینه نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، مجسمه‌سازی، کاریکاتور، طراحی دکوراسیون و فیلمسازی فعالیت کرده و نمایشگاه انفرادی تصویرسازی کتاب کودک را در کارنامه دارد.

ـ نمایشگاه نقاشی ندا صالحی و نسیم نظری شنبه 19 آبان ساعت 16 تا 19 در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد افتتاح می شود. این نمایشگاه تا 24 آبان هر روز 10 تا 19 برقرار است.

کد مطلب 581696

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