استفاده از زمين شهري حق شهرداري است

امير رضا واعظي آشتياني در گفت و گوبا خبرنگار اجتماعي مهر افزود: در زمان حاضر تعداد زيادي از املاك شهروندان تهران در مسير طرحها يا بر روي گسلها قرار گرفته و چون شهرداري توان خريد املاك آنها يا در اختيار نهادن زمين معوض به آنها را ندارد ، صاحبان اين املاك سالها در بلاتكليفي به سر مي برند و امكان بهره برداري و دخل و تصرف در ملك خود را ندارند .

وي ادامه داد: متاسفانه مسئولان سازمان زمين شهري با طرح اين موضوع كه زمينهاي شهري جزو بيت المال است و بايد در اختيار دولت باشد و به اين علت كه شهرداري يك سازمان غير دولتي است اعلام كرده اند شهرداري حق استفاده از زمينهاي شهري را ندارد .

وي اضافه كرد : در صورتي كه شهرداري يك ارگان غير دولتي و مستقل است پس نظارت دولت و سازمان شهرداري ها در كار اين سازمان چه توجيهي دارد و اگر دولت بر كار شهرداري نظارت مي كند و يك ارگان تحت نظارت دولت محسوب مي شود حق استفاده از اموال عمومي را هم دارد و بايد بودجه اداره آن هم از سوي دولت تامين شود .

وي گفت : مسئولان بايد تكليف شهرداري را مشخص كنند تا از تناقض گويي و تضاد در موضعگيري ها مصون باشند نه اينكه هر جا به نقع آنان است شهرداري را دولتي و هروقت خواستند آن را يك سازمان غير دولتي معرفي كنند .

عضو كميسيون اقتصادي ، برنامه و بودجه و امور حقوقي شهرداري افزود : بر اساس اصل 100 قانون اساسي شوراي شهر حق دخالت و نظارت در همه امور شهري اعم از اجتماعي ، فرهنگي ، عمراني و آموزشي را دارد بنابراين شوراي شهر بايد به منظور اعمال مديريت واحد شهري اختيار واگذاري تصدي گري هاي شهري را به شهرداري داشته باشد .

وي اضافه كرد : بر اساس يكي از مصوبات دولت ، به منظور كاهش تصدي گري دولت و كوچك سازي آن 23 مورد از وظايف آن بايد به شهرداري واگذار شود كه يكي از موارد آن نيز واگذاري امور مربوط به زمين شهري است در حالي كه مسئولان سازمان زمين شهري اكنون كه شوراي اسلامي شهر و شهرداري براي تصدي گري اين وظيفه اعلام آمادگي كرده است آن را خلاف قانون مي داند .

واعظي آشتياني گفت : شوراي شهر به منظور رسيدن به تفاهم و اعمال مديريت واحد شهري از همه دستگاههاي مجري در بخشهاي مختلف دعوت به گفت و گو و همكاري مي كند و مطمئن هستيم در سايه تفاهم و همكاري مي توانيم مسائل ومشكلات شهري را از پيش پا برداريم و با موضع گرفتن و بخشي نگري هيچ نتيجه اي نمي گيريم و قربانيان چنين برخوردهايي در نهايت مردم هستند .