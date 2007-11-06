690 قطعه شعر به دبیرخانه جشنواره جوانه های شعر رضوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسین جعفری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین آثار ارسالی از استان خراسان جنوبی با 120 قطعه شعر و کمترین آنها از استان کردستان با یک مورد است.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 266 قطعه شعر مربوط به رده های سنی جوانان و 118 قطعه دیگر مربوط به رده نوجوانان بوده که درصد استقبال خواهران در دو بخش جوانان و نوجوانان 60 درصد است.

جعفری یادآور شد: تمامی اشعار مذکور در مدح و ثنای حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) بوده و در مرحله داوری است که پیش بینی می شود تا قبل از 20 آبان ماه نتایج داوری اعلام شود.

معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین از تعیین داوران جشنواره باهماهنگی دفتر شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.