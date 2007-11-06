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۱۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

690 قطعه شعر به دبیرخانه جشنواره جوانه های شعر رضوی رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: تاکنون 690 قطعه شعر از 344 شاعر سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره جوانه های شعر رضوی ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسین جعفری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین آثار ارسالی از استان خراسان جنوبی با 120 قطعه شعر و کمترین آنها از استان کردستان با یک مورد است.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 266 قطعه شعر مربوط به رده های سنی جوانان و 118 قطعه دیگر مربوط به رده نوجوانان بوده که درصد استقبال خواهران در دو بخش جوانان و نوجوانان 60 درصد است.

جعفری یادآور شد: تمامی اشعار مذکور در مدح و ثنای حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) بوده و در مرحله داوری است که پیش بینی می شود تا قبل از 20 آبان ماه نتایج داوری اعلام شود.

معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین از تعیین داوران جشنواره باهماهنگی دفتر شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

جعفری عنوان کرد: مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی جوانه های شعر رضوی در استان خراسان جنوبی در روزهای 27 و 28 آبان ماه برگزار و نفر برگزیده به مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی وهنری امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام خواهد شد.

کد مطلب 581714

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