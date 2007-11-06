اولین نقشه دیجیتالی مغناطیسی زمین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم محققان"انجمن بین المللی ژئومغناطیسم و علوم هوایی"( IAGA) با جمع آوری اطلاعات جدید و مراجعه به آرشیوهای محرمانه مراکز کنترل زمین در تمام دنیا موفق شدند برای اولین بار یک نقشه مغناطیسی دیجیتالی از زمین را با ارائه تمام جزئیات مربوط به ناهنجاری ها و نقاط مغناطیسی این سیاره منتشر کنند.

براساس گزارش بی بی سی نیوز، این تیم بین المللی با استفاده از مونیتورینگ یک ماهواره ساخت روسیه و آلمان که پنج سال قبل در مدار گرفت و اطلاعات آن را "مرکز ملی داده های ژئوفیزیک" جمع آوری می کرد، این نقشه دیجیتال مغناطیسی را توسعه دادند.

این نقشه برای اهداف مختلفی آماده شده است که مهمترن آنها مطالعات مغناطیس شناسی است. درحقیقت این نقشه امکان اندازه گیری دقیق لایه های مختلف زمین را تا عمق 400 کیلومتری میسر می کند که تاکنون علم نتوانسته بود تا این عمق زمین را مورد مطالعه قرار دهد.

برای مثال می توان فضاهایی از اعماق زمین را شناسایی کرد که دارای بیشترین میزان مواد معدنی هستند.

همچنین این نقشه امکان تجزیه لایه های آب کره زیر زمینی و فضاهای غیر طبیعی که هنوز برای آنها توضیحی ارائه نشده است را فراهم می کند.

این بررسی ها می تواند نتایج مثبتی در آینده فضاهای زمین لرزه ای و خطرات زلزله های دریایی داشته باشد.ناهنجاری های مغناطیسی در اثر عملکرد نامناسب صخره های ساحلی خشکی بوجود می آید.

این نقشه از نظر فنی "دنیای دیجیتال نقشه های ناهنجار مغناطیسی"(WDMAM) نام دارد.