در ليست ائتلافي چكاد آزاد انديشان از تمام طيف هاي سياسي حضور دارند

يك عضو شوراي عالي چكاد آزادانديشان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، گفت: شب گذشته مذاكراتي با حزب كارگزاران سازندگي و مجمع روحانيون مبارز انجام شد و قرار بر اين شد كه آنها علاوه بر ليستهاي جداگانه اي كه براي حضور در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ارائه مي دهند ، 10 نفر از اعضاي ليست گروههاي دوم خرداد نيز در ليست ائتلافي چكاد حضور داشته باشند.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در انتخابات حضور ندارند ما از ليست اعضاي مجمع روحانيون مبارز و حزب كارگزاران سازندگي و تعدادي از اعضاي گروههاي دوم خردادي از جريان اصلاحات در ليست ائتلافي چكاد استفاده مي كنيم.

اين منبع آگاه اضافه كرد: چكاد آزادانديشان در حال رايزني با جبهه وفاق ايران اسلامي است، ضمن اينكه ما به هيچ وجه تحت عنوان ليست آبادگران ايران اسلامي در انتخابات حضور نخواهيم داشت.

وي تاكيد كرد: درليست ائتلافي چكاد آزاد انديشان كه ليستي مستقل است 10 نفر از طيف منتقد دولت ، 10 نفر از اساتيد و نخبگان جامعه بصورت مستقل و 10 نفر از اعضاي جريان اصلاحات حضور دارند.

اين منبع آگاه با اشاره به اينكه از اعضاي اصلاح طلب كه در اين ائتلاف حضور خواهند داشت افرادي مثل : مهدي كروبي، مجيد انصاري ، علي هاشمي بهرماني و حسين شيخ الاسلام هستند گفت: چكاد آزاد انديشان بطور قطع در اين انتخابات با مواضعي كاملا مستقل حضور خواهد داشت و از جريان راست يا محافظه كار تنها 10 نفر را براي ليست انتخاباتي خود برگزيده است كه آنها نيز از نخبگان هستند.

وي اضافه كرد: در ليست چكاد آزاد انديشان 4 روحاني حضور دارند كه از آن جمله حجج اسلام كروبي، انصاري ، مصباحي و احمدي هستند.

اين منبع آگاه همچنين اضافه كرد: چكادآزادانديشان به تعدادي از ردصلاحيتهاي انجام شده اعتراض جدي دارد.

وي افزود: دكتر جاسبي در چكاد آزاد انديشان نقش پدرانه و مشاوره را بر عهده دارد و احزابي چون خانه معلمان ايران اسلامي، حزب استقلال ايران،جمعيت ايران فردا، حزب رفاه و ... از اعضاي اصلي و تصميم گيران هستند.