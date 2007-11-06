کشته شدن تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان در یک انفجار انتحاری

به گزارش خبرگزاری مهر،" زماری بشاری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد:" در این انفجار بیش از 50 نفر کشته و یا مجروح شده اند."
"داد سلطانزای" یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد:" کشته شدن پنج نماینده پارلمان و مجروح شدن سه نفر دیگر تایید شده است."
وی افزود: محافظان شخصی و دیگر اعضای این هیئت نیز در انفجاری در نزدیکی شهر " پل خمری" کشته شدند.
این در حالی بود که بشاری با تایید مجروحیت برخی نمایندگان پارلمان افغانستان ، اظهارات سلطانزای را مبنی بر کشته شدن 5 نماینده پارلمان افغانستان تایید نکرد.
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