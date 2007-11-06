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۱۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۰۸

کشته شدن تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان در یک انفجار انتحاری

کشته شدن تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان در یک انفجار انتحاری

بر اثر یک انفجار انتحاری در یک کارخانه شکر در افغانستان بیش از پنجاه نفر از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان کشته و یا مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،" زماری بشاری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد:" در این انفجار بیش از 50 نفر کشته و یا مجروح شده اند."

"داد سلطانزای" یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد:" کشته شدن پنج نماینده پارلمان و مجروح شدن سه نفر دیگر تایید شده است."

وی افزود: محافظان شخصی و دیگر اعضای این هیئت نیز در انفجاری در نزدیکی شهر " پل خمری" کشته شدند.

این در حالی بود که بشاری با تایید مجروحیت برخی نمایندگان پارلمان افغانستان ، اظهارات سلطانزای را مبنی بر کشته شدن 5 نماینده پارلمان افغانستان تایید نکرد.

کد مطلب 581761

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