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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۵۷

مخبر كمسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با "مهر "

سازمان خدمات درماني يكصد ميليارد تومان به بيمارستانهاي دولتي بدهكار است

با توجه به اينكه سازمان خدمات درماني بدون كمك هاي دولتي، توان بازبرداخت بدهي يكصد ميليارد توماني بيمارستانهاي دولتي را ندارد ، بي توجهي دولت به اين امر و عدم تسويه اين بدهي ها مشكلاتي را در ارائه خدمات اين مجموعه ها ايجاد خواهد كرد .

مخبر كمسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو  با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به اينكه در قانون بودجه سال 82 تعيين شد  تا 200 ميليارد ريال از سهام شركتهاي دولتي در اختيار سازمان خدمات درماني قرار گيرد اما اين قانون تحقق نيافته و اعتبار مذكور به  سازمان خدمات درماني واگذار نشد و اين امر عاملي شد تا سازمان خدمات درماني در ارائه خدمات خود با مشكل مواجه شود .

وي ادامه داد: در كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي پيشنهادي داده شده  تا 3 هزار ميليارد ريال از طريق صندوق ذخاير ارزي كشور در اختيار سازمان خدمات درماني قرار گيرد تا سازمان بتواند تمامي بدهي هاي خود را پرداخت كند .

مخبر كمسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : تصويب پرداخت 3 هزار ميليارد ريال و تخصيص آن به سازمان خدمات درماني الزامي و ضروري است و دولت بايد به جهت در اختيار گرفتن امكانات درماني لازم به مردم ، اعتبار لازم را در سال 83  در اختيار سازمان مربوطه قرار دهد .

کد مطلب 58177

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