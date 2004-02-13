سازمان خدمات درماني يكصد ميليارد تومان به بيمارستانهاي دولتي بدهكار است

مخبر كمسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به اينكه در قانون بودجه سال 82 تعيين شد تا 200 ميليارد ريال از سهام شركتهاي دولتي در اختيار سازمان خدمات درماني قرار گيرد اما اين قانون تحقق نيافته و اعتبار مذكور به سازمان خدمات درماني واگذار نشد و اين امر عاملي شد تا سازمان خدمات درماني در ارائه خدمات خود با مشكل مواجه شود .

وي ادامه داد: در كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي پيشنهادي داده شده تا 3 هزار ميليارد ريال از طريق صندوق ذخاير ارزي كشور در اختيار سازمان خدمات درماني قرار گيرد تا سازمان بتواند تمامي بدهي هاي خود را پرداخت كند .

مخبر كمسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : تصويب پرداخت 3 هزار ميليارد ريال و تخصيص آن به سازمان خدمات درماني الزامي و ضروري است و دولت بايد به جهت در اختيار گرفتن امكانات درماني لازم به مردم ، اعتبار لازم را در سال 83 در اختيار سازمان مربوطه قرار دهد .