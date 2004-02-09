حضور مهدي كروبي در ليست ائتلافي چكاد آزادانديشان

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، چكاد آزادانديشان در جلسه شب گذشته خود ليست 30 نفره حوزه انتخابيه تهران، ري ، شميرانات، اسلام شهر را نهايي كرده است.

يك منبع آگاه در ائتلاف چكاد آزادانديشان با اعلام اين مطلب گفت: در ليست ائتلافي چكاد آزاد انديشان سعي بر اين است كه تمام طيف هاي سياسي كشور كانديدا داشته باشند.

ليست چكادآزادانديشان در حوزه تهران به ترتيب حروف الفبا و به دور از گرايشهاي حزبي چيده شده است:



1- دكتر احمد احمدي

2-مجيد انصاري

3- مهندس ابراهيم انصاريان

4- زهرا پيشگاهي فرد

5- عباس جاسبي

6-غلامعلي حدادعادل

7- اميررضا خادم

8- محمد خوش چهره

9-سعيدرجايي خراساني

10-مهندس محمد هاشم رهبري

11-دكتر كريم زارع

12- حسين شيخ الاسلام

13- سيد محمد صفي زاده

14-دكتر علي عباسپور تهراني

15-محمدرضا عباسي فر

16-دكتر عليرضا علي احمدي

17-دكتر خليل علي محمد زاده

18-دكتر حسن غفوري فرد

19-حسن فرجي

20-دكتر نفيسه فياض بخش

21-دكتر مجيد قاسمي

22-محمد حسن قديري ابيانيه

23-مهدي كروبي

24-دكتر مهدي كوچك زاده

25-دكتر محمد رضا مجيدي

26-غلامرضا مصباحي

27-دكتر محمدمهدي مظاهري

28-حسين مظفر

29-دكتر حسين مير محمد صادقي

30علي هاشمي بهرماني(رفسنجاني)



گفتني است اين منبع آگاه اضافه كرد كه اگر در تاييد صلاحيتهاي جديد شوراي نگهبان چهره هاي برجسته ديده شود امكان تغييرات جزيي در ليست ائتلافي چكاد آزادانديشان وجود دارد.