روسیه در مقابل اقدامات یکجانبه علیه برنامه هسته ای ایران می ایستد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری کویت، "سرگئی لاوروف" امروز درکنفرانس مطبوعاتی که در روسیه برگزارشد، براهمیت تلاش همگانی و اقدامات قانونی برای حل بحران های بین المللی ازجمله مسئله هسته ای ایران و بحران کوزوو تاکید کرد.

وزیرامورخارجه روسیه همچنین دراین کنفرانس خاطرنشان کرد: مسکو دربرابرهمه تصمیمات یکجانبه که درمسیر حل بحران ها و مسائل بین المللی اتخاذ می شود، می ایستد.

درباره اوضاع عراق نیز لاوروف کنفرانس کشورهای همسایه عراق را که اخیرا دراستانبول برگزارشد، گامی مفید خواند و عنوان کرد: برگزاری این کنفرانس ادامه منطقی توافقاتی است که درکنفرانس شرم الشیخ اتخاذ شد.

وی افزود: روابط بین عراق و کشورهای همسایه و جامعه بین المللی برای کمک به ملت عراق در راستای برقراری امنیت و ثبات دراین کشورامری مهم به شمار می رود.