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۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور:

پایگاه جاده‌ای هلال احمر اندیمشک چند منظوره می‌شود

پایگاه جاده‌ای هلال احمر اندیمشک چند منظوره می‌شود

گتوند- دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور گفت: مقرر شده که پایگاه امداد و جاده‌ای امام علی (ع) شهرستان اندیمشک به پایگاه چند منظوره تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی صبح امروز شنبه ضمن سفر به خوزستان و آئین در افتتاح ساختمان اداری هلال احمر شهرستان گتوند در جمع خبرنگاران بیان کرد: در قالب طرح مولدسازی از محل درآمدهای حاصل از املاک مازاد، برای پیشبرد و اجرای پروژه‌های هلال احمر در استان استفاده شود.

وی گفت: داوطلب‌محور بودن هلال احمر نشان دهنده حرکت جهادی این مجموعه است، نگاه مدیریت حاکم بر جمعیت هلال احمر توانمندسازی و رشد جمعیت است.

سلیمانی ادامه داد: امید است با افتتاح پایگاه‌های امدادی بیشتر در جاده‌ها پوشش امدادی هلال احمر به مردم توسعه پیدا کند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور گفت: مقرر شده که پایگاه امداد و جاده‌ای امام علی (ع) شهرستان اندیمشک به پایگاه چند منظوره تبدیل شود.

به گزارش مهر، جمعیت هلال احمر خوزستان ۲۲ پایگاه امداد جاده‌ای دارد.

کد مطلب 5818492

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