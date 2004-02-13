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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۰۸

معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر":

هر 10 هزار اتومبيل 34 كشته و 700 زخمي به نظام درماني تحميل مي كند

طبق برآوردهاي بعمل آمده ورود هر 10 هزار اتومبيل به ناوگان حمل و نقل حدود 34 كشته و 700 زخمي به نظام درماني كشور تحميل كرده و علاوه بر تهديد سلامت جامعه ، قسمتي از سرانه بخش بهداشت و درمان را صرف خود مي كند.

معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته اگر به قيمت هر اتومبيل تنها يك ميليون تومان افزوده شود و اين ميزان به سيستم سلامت كشور اختصاص يابد بار مالي اين مسئله جبران خواهد شد."

دكتر محمد اسماعيل اكبري تمامي كارخانجات توليد كننده محصولات داراي  خطر و تهديد كننده سلامت را مشمول اين موضوع دانست و ادامه داد:" به عنوان مثال مصرف سيگار كه استعمال آن در بين مردم روند رو به رشد دارد نيز بايد از همين قاعده پيروي كند و بخشي از سوددهي ناشي از فروش اين محصولات بايد به سيستم سلامت كشور تزريق شود و تحقيقات و تجربيات مشخص كرده است كه بالا رفتن قيمت سيگار نسبت كاملا محسوسي با كاهش مصرف آن در جوامع مختلف دارد."

وي ادامه داد:" تا زماني كه نظام بهداشت و درمان كشور به عوامل خطر و تهديد كننده سلامت جامعه مرتبط نشود با مشكل مواجه خواهيم بود و اتصال به اين عوامل مي تواند بخشي از ضررهاي تحملي ناشي از اين بخش به مجموعه سلامت را جبران كند."

کد مطلب 58185

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