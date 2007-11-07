ترکیب احتمالی سپاهان برای دیدار امروز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازهم مانند دیدارهای گذشته عباس محمدی دروازه بان اصلی تیم فوتبال سپاهان خواهد بود. لوکا در خط دفاعی مربع سعید بیات، محسن بنگر، هادی عقیلی و جابا موجیری را به میدان می فرستد. در میانه میدان جایگاه عبدالوهاب ابوالهیل تثبیت شده است. البته اگر مربیان سپاهان تمایل به ارائه بازی با سیستم 1-3-2-4 داشته باشند در کنار این هافبک عراقی حسین کاظمی به میدان خواهد رفت در غیر این صورت کاظمی جایی در ترکیب اصلی تیم فوتبال سپاهان نخواهد داشت.

در خط میانی نویدکیا نزدیک تر به مهاجمان بازی خواهد کرد و در طرفین خود نیز احسان حاج صفی و جلال اکبری را خواهد داشت. به احتمال زیاد زوج خط حمله سپاهان را در این بازی محمود کریمی و عماد رضا تشکیل خواهند داد. البته این زوج در صورتی به میدان می رود که شیوه بازی زردپوشان اصفهانی 2-4-4 باشد و نیز مهاجم عراقی سپاهان به آمادگی کامل رسیده باشد.

در صورتی که عماد رضا مهیای حضور دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا نباشد، سپاهان با سیستم 1-3-2-4 بازی می کند و به جای این مهاجم عراقی حسین کاظمی به میدان می رود.