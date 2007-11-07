همایش شوراهای امر به معروف استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون سیاسی ‌امنیتی و معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی در این همایش با بیان اینکه امر به ‌معروف ضامن ‌اجرای تمام واجبات و نهی ‌از منکر موجب پرهیزاز انجام اعمال حرام می‌ شود، افزود: ادارات و کارخانجات می‌توانند با اخلاق و رفتار اسلامی عمل به این فریضه الهی را در محیطهای کاری و اداری پررنگ تر کنند.

علی قربانی اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر نشانه غیرت دینی، احساس مسئولیت و مشارکت برای حل مشکلات مردم و نوعی انضباط اجتماعی محسوب می ‌شود.

دراین همایش یک روزه راههای بررسی و پررنگ شدن عمل به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر با حضور کارشناسان کشوری و استانی بررسی می‌شود.

این همایش به همت معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی و شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت آلومینیوم ایران برگزاری شده است.