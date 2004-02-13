ايران چهل و دومين كشور جهان در جذب توريست است

حسين علي ذوالفقاري درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: بعد ازتشكيل سازمان جديد ميراث فرهنگي وگردشگري مسوولان، با مديريت كارآمد وتصميم گيريهاي درست وهمچنين با استفاده مناسب از نيروهاي متخصص در زمينه گردشگري مي توانند در پيشرفت وارتقاي اين صنعت گامهاي اوليه را بردارند.

وي افزود: مديرسازمان جديد بايد ازالگوهاي موفق توسعه مانند ايتاليا ، اسپانيا ، يونان ، مالزي براي جذب توريست ودرآمد استفاده نمايد وهمچنين نيروهاي انساني اضافي را به سازمانهاي ديگر انتقال دهد تا ازاين طريق ازهدررفتن سرمايه هاي سازمان جلوگيري كند.

وي خاطر نشان كرد: رسانه هاي ارتبا ط جمعي نيز مي توانند با دادن آموزشهاي لازم وساختن فيلمهايي درزمينه تاريخ وفرهنگ بشري ، مردم را با هويت وتمدن ايران آشنا كنند وتا زماني كه آگاهيهاي مردم نسبت به مراكز تاريخي وآثار باستاني وتوريست توسعه پيدا نكند ، گردشگري نيز رونق نمي يابد.

كارشناس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورتاكيد كرد: با تغيير فرهنگ عمومي جامعه نسبت به توريسم از طريق تغيير نظام تعليم و تربيت و همچنين تبليغ رسانه هاي جمعي مي توان صنعت توريسم را دركشور ارتقاء بخشيد.

وي در ادامه تصريح كرد: كشور ايران با داشتن بيش از يك ميليون ودويست هزار اثر در زمينه تمدن بشري ، در سال گذشته درآمدي كه از صنعت توريسم كسب كرده ، كمتر از 800 ميليون دلار بوده كه رقم ناچيزي است كه در برخي از كشور طي يك هفته بدست مي آيد.

ذوالفقاري گفت: همچنين به لحاظ جذب توريست ، ايران بعد ازچهلمين كشور دنيا قرار دارد و البته با اصلاح زيرساختهاي كشور وفراهم كردن زمينه مساعد براي ورود وجذب توريست ، مي توان اين رقم را تغيير داد.