مصر نیروگاه های هسته ای احداث می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الاهرام مصر، حسنی مبارک روز گذشته درسخنرانی که دراختتامیه نهمین کنفرانس سالیانه حزب ملی حاکم ایراد کرد، گفت : ما پیروزی های جدیدی را درهمه زمینه ها به دست آوردیم و مصر نمی تواند هیچ فشاری را از جانب کسی تحمل کند و حتی نمی تواند شاهد دخالت دیگران درامور داخلی خود باشد.

رئیس جمهوری مصر درادامه این سخنان تاکید کرد: ما بی هیچ تردیدی برای احداث تاسیسات و نیروگاه های هسته ای برای رفع نیازهایمان به انرژی گام برمی داریم.

این درحالی است که اخیرا حسنی مبارک به عنوان رئیس شورای عالی استفاده از انرژی هسته ای مصر با هدف پیشبرد برنامه هسته ای کشورش انتخاب شد.

درحالی رئیس جمهوری مصر بر ادامه روند برنامه های هسته ای مصر تاکید کرد که آمریکا و همپیمانان غربی آن در مسیر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران سنگ اندازی می کنند؛ غربی ها آمادگی خود را برای همکاری با مصر در احداث نیروگاه های هسته ای اعلام کرده اند.