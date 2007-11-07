برنامه هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد جام شهدا عصر پنج شنبه 17 آبانماه جاری با برگزاری 4 دیدار در 3 شهر مختلف کشور پیگیری خواهد شد که سازمان لیگ فدراسیون کشتی برنامه آن را به شرح زیر اعلام کرد:
گروه A پنجشنبه 17 آبان :
* راه آهن خراسان - گازمازندران - سالن سیدرسول حسنی ساری
* نفت تهران - صنایع استان همدان- سالن شهدای هفتم تیر تهران
گروه B - پنجشنبه 17 آبان:
* صدرا زیرآب - پاس تهران - مازندران
* نیروی زمینی ارتش - گراد - سالن شهدای هفتم تیر تهران
دیدار تیمهای راه آهن خراسان - گازمازندران ساعت 17:30 و تیمهای نفت تهران- صنایع استان همدان ساعت 18:30 از طریق شبکه سوم سیما بطور مستقیم پخش خواهد شد.
