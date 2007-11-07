شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمت سربازی و تعیین برنامه برای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر اسحاقی در این نشست، با اشاره به اینکه خدمت سربازی جوانان، فرصتی برای جامعه محسوب می شود گفت: لازم است که در راستای بهره مندی از فرصت های این دوره ، ضمن بررسی وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و ایده آل را تعیین کرده و زمان بندی درستی بر اساس برنامه های استراتژیک در جهت دستیابی به هدف اعمال شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی قوانین و مقررات این دوره، برنامه ها و خدماتی که این دوره به جوانان کشور ارائه می دهد گفت: افراد با رویکردهای متفاوت و با شخصیت های تکوین یافته درنظام تعلیم و تربیت و خانواده ، وارد عرصه خدمت سربازی می شوند.

اسحاقی بر بررسی این دوره ازجنبه های حقوقی، فرهنگی ، نظامی و امنیتی تاکید کرد و افزود: برای ایجاد حس ضرورت تدوین برنامه ای با نگاه به نیازهای جوانان سرباز و چشم انداز آینده کشور لازم است که بررسی های اولیه را در مباحث نظامی و اجتماعی داشته باشیم تا این مبانی نظری در نظام جامع سربازی پیش بینی شوند و شاخص های استخراج شده بر اساس سطح بندی پادگان ها مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه برخی ازناهنجاری های موجود معلول دوران سربازی نیست گفت: مهارت های زندگی و آموزش های فردی ، قبل از دوران سربازی در برخی از خانواده ها آموزش داده نمی شود اما این دوره فرصت مناسبی برای ارائه این آموزش هاست. این آموزش ها نیازمند برخورد تربیتی توام با احترام از سوی مسئولان است تا دراین جریان، احساس اعتماد به نفس و مفید بودن در جوانان تقویت شود.

گفتنی است: در پایان این جلسه مقرر شد که در نشست هم اندیشی آتی با موضوعات خدمت سربازی ، معضلت و راهکارهای رفع آن مور بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است ، روابط عمومی سازمان ملی جوانان در نظر دارد در نشست آتی از اصحاب رسانه به عنوان کارشناسان حوزه اجتماعی برای حضور دعوت بعمل آورد.