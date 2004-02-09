به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل اين پيام كه توسط آقاي نصرالله جهانگرد نماينده ويژه رييس جمهور در امور فناوري اطلاعات قرائت شد به شرح ذيل است :
بسم الله الرحمن الرحيم
پليس يكي از مهمترين نهادهاي تامين كننده امنيت، نظم و كارآمدي هر جامعه است . نقش و اثر بخشي خدمات انتظامي نه فقط از جنبه نظم بخشي به جامعه ، بلكه به دليل ارايه مجموعه اي وسيع از خدمات اداري - انتظامي و اجتماعي اهميتي ويژه دارد. يكي از اهداف برنامه توسعه ، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) است كه بر اساس اولويتهاي گام دوم رياست جمهوري بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بازآفريني و ارايه خدمات نوين به مردم مورد تاكيد قرارگرفته است . درگذار به سوي عصر اطلاعات و بهره مندي از مواهب توسعه علمي - فني و ترسيم جامعه اطلاعاتي و دانش محور، مردم عزيز ايران شايسته بهره مندي از بهترين سطوح خدمات مي باشند.
اميدوارم با گسترش كامل خدمات پليس به اضافه ده در سراسركشور و همچنين تجميع ساير حوزه هاي خدمات اجتماعي در اين مسير موجبات رضايت مندي اين ملت سرافراز فراهم گردد. از خداوند توفيق و سربلندي همه خدمت گزاران ايران اسلامي مخصوصا مجموعه خدوم نيروي انتظامي را مسئلت دارم.
پيام رييس جمهور به مناسبت افتتاح طرح پليس به اضافه 10 :
پليس از مهمترين نهادهاي تامين كننده امنيت ، نظم و كارآمدي هر جامعه است
سيد محمد خاتمي رييس جمهور امروز در پيامي به مناسبت افتتاح طرح "پليس + 10" ابراز اميدواري كرد با گسترش كامل خدمات پليس به اضافه ده در سراسر كشور و همچنين تجميع ساير حوزه هاي خدمات اجتماعي موجبات رضايتمندي اين ملت سرافراز فراهم شود.
به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل اين پيام كه توسط آقاي نصرالله جهانگرد نماينده ويژه رييس جمهور در امور فناوري اطلاعات قرائت شد به شرح ذيل است :
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