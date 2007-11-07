20 هزار واحد به مشترکان گاز آذربایجان شرقی افزوده شد

مجتبی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این تعداد اشتراک، 17 هزار و 565 خانوار و جمعیتی بالغ بر 70 هزار و 598 نفر از ساکنان آذربایجان شرقی را دربر می گیرد.

به گفته وی، این میزان اشتراک بیش از 81 درصد از برنامه 24 هزار مشترک جدید سال 86 آذربایجان شرقی را در بر می گیرد.

فوقی در ادامه به فرا رسیدن فصل سرما در آذربایجان شرقی اشاره کرد و اظهار داشت: کل میزان مصرف گاز آذربایجان شرقی برای سال جاری پنج میلیارد و 918 میلیون متر مکعب پیش بینی شده که از این رقم دو میلیارد و 406 میلیون و 44 هزار متر مکعب در نیمه نخست امسال به مصرف رسیده است.

به گفته وی این میزان مصرف حدود 66/40 درصد گاز پیش بینی شده برای سال جاری را در آذربایجان شرقی شامل می شود.

فوقی با بیان اینکه در سال گذشته پنج میلیارد و 615 میلیون متر مکعب برای مصرف گاز آذربایجان شرقی پیش بینی شده بود، یادآور شد: در نیمه نخست سال گذشته نیز دو میلیارد و 615 میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شد که در مقایسه با سال جاری بیشتر بود.