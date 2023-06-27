به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش دیلم بعد از ظهر سه شنبه در این نشست اظهار داشت: طبق اعتقاد ما غدیر مهمترین موضوع مکتب ما است که نتیجه بعثت انبیا در غدیر خم به بار نشست، بنابراین ضرورت دارد که جامعه بزرگ فرهنگی و دانشآموزی در کنار مبلغین نسبت به تبیین واقعه غدیر و بزرگداشت این روز اهتمام ویژه داشته باشند.
حسین رمضانی افزود: شما دانشآموزان هرکدام به تنهایی میتوانید مبلغی برای دین مبین اسلام باشید، چرا که ما هر چه داریم به برکت وجود دین مبین اسلام و ائمه اطهار (ع) است.
وی با اشاره به روایتی از حضرت زهرا (س) که فرمودند: اگر غدیر احیا میشد، نزاع و اختلاف نبود، افزود: بیتوجهی به واقعه غدیر موجب گسترش فعالیت گروههایی امثال داعش و تکفیری میشود و در قرآن کریم نیز بر واقعه غدیر تاکید فراوان شده است، بنابراین احیای واقعه غدیر خم نباید تنها به مناسبتهای قبل و بعد از آن و تنها به یک روز و دو روز خلاصه شود چرا که غدیر مقدمهای برای ظهور حضرت حجت (عج) است.
رمضانی گفت: وظیفه همه شیعیان است در راستای بزرگداشت و گسترش فرهنگ غنی غدیر و ولایت تلاش، و در این راستا از تمام داشتههای خود استفاده کنند.
مدیر آموزش و پرورش دیلم با تاکید بر برنامهریزی صحیح جهت ترویج و توسعه واقعه غدیر و آشنایی نسل نوجوان و جوان گفت: ما به عنوان دستگاه تعلیم و تربیت باید کاری کنیم تا غدیر در متن زندگی مردم نهادینه شود.
رمضانی دادن مسئولیت به دانشآموزان در این راستا و استفاده از ظرفیت آنها را یکی از مهمترین اقدامات در راستای ترویج غدیر دانست.
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