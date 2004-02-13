شوراهاي دانش آموزي به منظور پيشگيري از اعتياد در مدارس آموزش مي بينند

امين عارف نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه مصرف مواد مخدر در جامعه دانش آموزي دغدغه اي است كه بايد براي حل اين مشكل راه حل هايي پيش بيني كرد ، افزود : شوراهاي دانش آموزي مي توانند با كسب اطلاعات كافي يكي از مهم ترين عوامل اطلاع رساني به دانش آموزان كشور باشند.

وي گفت : سازمان دانش آموزي به همراه ستاد مبارزه با مواد مخدر با سرمشق قرار دادن شعار " اصلاح جوانان با جوانان " براي حل معضل اجتماعي اعتياد در مدارس گامي موثر برمي دارد و در قالب برگزاري همايش اطلاعات كافي را به دانش آموزان برگزيده ارايه مي كند تا آنها نيز اين اطلاعات را به ساير دانش آموزان منتقل كنند.