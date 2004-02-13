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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۳:۳۱

رييس دبير خانه مجلس دانش آموزي در گفتگو با " مهر " از سال آينده :

شوراهاي دانش آموزي به منظور پيشگيري از اعتياد در مدارس آموزش مي بينند

رييس دبير خانه مجلس دانش آموزي گفت : براي حل معضل اعتياد در بين دانش آموزان بايد از ظرفيت و پتانسيل شوراهاي دانش آموزي در فرايند پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در سطح مدارس استفاده كرد لذا براي آنها دوره هاي آموزشي خاصي برگزار مي شود.

امين عارف نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه مصرف مواد مخدر در جامعه دانش آموزي دغدغه اي است كه بايد براي حل اين مشكل راه حل هايي پيش بيني كرد ، افزود : شوراهاي دانش آموزي مي توانند با كسب اطلاعات كافي يكي از مهم ترين عوامل اطلاع رساني به دانش آموزان كشور باشند.

وي گفت : سازمان دانش آموزي به همراه ستاد مبارزه با مواد مخدر با سرمشق قرار دادن شعار " اصلاح جوانان با جوانان " براي حل معضل اجتماعي اعتياد در مدارس گامي موثر برمي دارد و در قالب برگزاري همايش اطلاعات كافي را به دانش آموزان برگزيده ارايه مي كند تا آنها نيز اين اطلاعات را به ساير دانش آموزان منتقل كنند.

کد مطلب 58216

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