وجود 2 تا 3 میلیون زوج نابارور در ایران

دکتر مریم سالاریان، متخصص زنان و زایمان در گفتگو با خبرنگار مهر، از عوامل محیطی به عنوان یکی از شاخص‌ های موثر در ایجاد افزایش میزان ناباروری نام برد.

وی، در توضیح این عوامل، به تغییر رژیم غذایی و استفاده زیاد از غذاهای آماده، مصرف سوسیس و کالباس و ابتلا به انواع مسمومیت ‌های ناشی از مواد آلوده به سموم، اشاره کرد و گفت: عوامل محیطی دیگری همچون آلودگی هوا و میزان سرب موجود در هوا به خصوص در ایجاد ناباروری در مردان موثر است.

این متخصص زنان و زایمان، در ارتباط با استفاده از تلفن همراه و تاثیر امواج آن در ایجاد ناباروی، گفت: بررسی های مختلف نشان می‌ دهد افرادی که نزدیک امواج موبایل قرار دارند به خصوص اگر موبایل نزدیک دستگاه تناسلی قرار گرفته باشد، تاثیر امواج آن روی اسپرم و تخمک بیشتر بوده و میزان ناباروری در این قبیل افراد افزایش می یابد.

سالاریان با اشاره به اینکه ناباروری یکی از مشکلات شایع محسوب می‌ شود، افزود: بر اساس آمارهای موجود تقریبا دو تا سه میلیون زوج در ایران نابارور هستند.

این متخصص زنان و زایمان تصریح کرد: در ‪ ۹۰‬درصد موارد مشکل ناباروری زوجین با استفاده از روشهای نوین ناباروری قابل درمان است ولی مشکل هزینه بالای این درمانها است که بسیاری از بیماران توانایی پرداخت آن را ندارند.