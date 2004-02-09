به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهور در اين ديدار بااشاره به نياز بشريت به معنويت و اخلاق ، اظهار داشت: بايد به جهان و سياست از منظر معنويت و اخلاق نگريست تا بشر را از خسارت هاي فراواني كه به خصوص در قرن گذشته نظير جنگ هاي جهاني و كشتار و بي عدالتي شاهد بوديم، نجات داد.

خاتمي ترويج خشونت، جنگ، تروريسم، بي عدالتي ، فقر و تجاوز را در قرن بيستم يادآور شد و گفت: جهاني كه در آن روابط بر اساس زور و خشونت شكل بگيرد، جهاني است كه در آن جنگ و تروريسم رواج خواهد يافت.

رييس جمهور تجربه ملت انگليس در استقرار دموكراسي را مهم خواند و با اشاره به پيشتازي جان لاك متفكر انگليسي در تحكيم مباني دموكراسي گفت: شناخت حق انسانها و باز پس گيري قدرت از فرد يا گروه خاص و توزيع آن درجامعه كاري دشوار و نيازمند پايداري و حتي مبارزه است.

خاتمي تاكيد كرد: دموكراسي نياز همه كشورها و جامعه جهاني است و البته دموكراسي درهر كشور كافي نيست بلكه بايد جهان دموكراتيك پديد آيد و ملت ها به عنوان واحدهاي اين جهان از حق برابر برخوردار باشند.

رييس جمهور جامعه مدني در درون و گفتگوي تمدنها در عرصه بين المللي را شعار دولت خود توصيف كرد و اظهار داشت: تغيير جهان خشونت زده به جهان انساني مستلزم بكارگيري زبان منطق و گفتگو بجاي زبان زور و خشونت است.

خاتمي تصريح كرد: ازنظر ما جهان نيازمند بينش و منش ديني است و البته انديشه هاي ديني ما نيز بايد مدام با توجه به مقتضيات زمان نو سازي شود.

رييس جمهور به شخصيت فرهنگي و علاقمندي وليعهد انگلستان به گفتگوي ميان اديان اشاره كرد و اهتمام به گفتگوي بين اديان را سرآغاز گفتگوي بين تمدنها و امري مغتنم دانست.

خاتمي سپس روابط تهران- لندن را مناسب ارزيابي كرد و گفت: ما تلاش مي كنيم سوء تفاهمات را با منطق و گفتگو به تفاهم و همكاري بيشتر تبديل كنيم كه نمونه آن همكاري سازنده ايران با كشورهاي اروپايي درقضيه استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي است.

رييس جمهور گفت: ايران پايبند به تعهدات بيانيه تهران است و از دوستان اروپايي خود نيز مي خواهد به اين بيانيه متعهد باشند.

خاتمي همچنين گفت: مردمسالاري يك فرايند است كه با نوشتن بخشنامه يا تحميل از بيرون ايجاد نمي شود، بلكه بايد به صورت درون زا در جامعه پديد آيد و به فرهنگ مبدل شود كه لازمه آن تحمل يكديگر است.

رييس جمهور بدبيني ذهني مردم كشورهايي نظير ايران از سياستهاي استعماري غرب بخاطر حمايت آنها از حكومتهاي مستبد و ديكتاتور را يادآور شد و درعين حال تصريح كرد: بايد وجهه مدني و فكري غرب را از وجهه سياسي آن درخارج از مرزهايش جدا كرد و طبعا از تمدن غرب نكات بسياري مي توان آموخت كه نظريه دموكراسي يكي از آنها كه بديل آن خود كامگي است.

خاتمي سپس ضمن نكوهش رژيم صدام روش برخورد با عراق را نادرست خواند و با اشاره به تداوم ناامني ها در اين كشور گفت: استقرار ثبات در عراق تنها با برگزاري انتخابات زير نظر سازمان ملل متحد و انتقال سريع قدرت از نيروهاي اشغالگر به مردم و كمك به بازسازي و پيشرفت اين كشور، فراهم مي شود.

رييس جمهوري همچنين از ابراز همدردي ملكه، دولت و ملت انگلستان با دولت و آسيب ديدگان زلزله بم، قدرداني و آن را موجب تسلي خاطر دانست.

شاهزاده "چارلز فيليپ آرتور جورج مونتياتن و يندسور" وليعهد انگلستان نيز در اين ديدار ضمن تحسين شخصيت علمي و نگاه فلسفي رييس جمهوري اسلامي ايران در تبيين مسائل جهان، گفتگوي ميان تمدنها و اديان را ضرورت امروز دنيا خواند.

وي با اشاره به اينكه همواره خطر سو تفاهم ميان اسلام و غرب وجود داشته ، خواستار تشكيل مجمعي از مشاوران و اتكاي آنها بر يافتن نقاط مشترك براي گفتگو شد.

شاهزاده چارلز ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران درتوسعه دموكراسي و نيز امضا پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي هسته اي را خرسند كننده توصيف كرد.

وي همچنين با ابراز تاسف از فاجعه زلزله بم گفت: در اين سفر از شهر زلزله زده بم ديدار خواهد كرد.