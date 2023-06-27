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۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۹

استاندار کرمان تاکید کرد

لزوم برنامه‌ریزی جامع برای رفاه زائران راهپیمایی اربعین

لزوم برنامه‌ریزی جامع برای رفاه زائران راهپیمایی اربعین

کرمان - استاندار کرمان در نشست ستاد اربعین استان کرمان بر لزوم برنامه ریزی جامع برای رفاه زائران راهپیمایی اربعین سال جاری توسط همه نهادها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار عصر سه شنبه در نشست ستاد اربعین حسینی استان کرمان افزود: با نوجه به گرمای هوا باید اقدامات متناسب با این شرایط داشته باشیم و موکب داران آماده این قضیه باشند و برای جلوگیری از گرمازدگی مردم اقدات لازم را انجام دهند.

استاندار کرمان به دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی مأموریت داد تا پیگیری کنند و کسانی که داوطلبانه دوست دارند به سفر اربعین روند و آماده خدمت رسانی هستند به موکب ها معرفی و در آنجا مستقر گردند.

وی سپس بر لزوم برنامه ریزی جامع برای رفاه زائران راهپیمایی اربعین سالجاری توسط همه نهادها تاکید کرد.

او با اشاره به اینکه هر ساله تعداد زیادی از زوار کشور پاکستان برای زیارت سفر اربعین از کرمان عبور می‌کنند، گفت: موکب شهر ماهان که برای اسکان زوار آمادگی دارد اما باید این موکب تقویت و دستگاه‌های خدمات رسان در آن مستقر شود.

کد مطلب 5821903

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