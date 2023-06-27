محمدجواد دانا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برداشت محصول عدس سیاه اظهار داشت: ۲۰ هکتار از اراضی مستعد و کوهستانی روستاهای بخش آسفیچ این شهرستان به کشت عدس سیاه اختصاص دارد.

مسئول زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی بهاباد بیان کرد: کشت عدس سیاه هر سال در بهمن ماه انجام می‌شود و برداشت آن نیز از نیمه خرداد ماه آغاز شده و تا آخر تیر ماه ادامه دارد.

وی، متوسط عملکرد این محصول در هر هکتاررا بین یک تا ۱.۵ تن اعلام کرد و گفت: کشاورزان بهابادی در مجموع ۳۰ تن عدس سیاه از مزارع خود برداشت می کنند .

دانا با بیان اینکه شهرستان بهاباد تنها تولید کننده عدس سیاه در استان یزد است، گفت: پیش بینی می شود امسال کشاورزان این شهرستان ۴۵ تن عدس سیاه از مزارع خود برداشت کنند.

وی یادآور شد: عدس تولیدی بهاباد علاوه بر مصرف اهالی به شهرهای همجوار در استان کرمان و یزد هم ارسال می شود.

گفتنی است؛ بهاباد یکی از قطب های کشاورزی استان یزد است که برای کشت انواع محصولات زراعی و باغی مستعد است و برخی از محصولات این شهرستان از قبیل انگور، عدس سیاه و زیره سبز منحصر به فرد است.