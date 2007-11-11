امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 18 هزار و 516 شغل از محل اعتبارات سال‌های 85 و 84 پیش‌بینی شده بود که تاکنون 14 هزار و 116 فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی بیشترین اشتغال ایجاد شده را در بخش صنعت با چهار هزار و 839 شغل اعلام کرد و اظهار داشت: بخش کشاورزی سه هزار و 539، خدمات سه هزار و 257 و مسکن دو هزار و 481 فرصت شغلی ایجاد شده است.

احمدی طرح های معرفی شده به بانکهای عامل را 11 هزار و 751 طرح عنوان کرد و اظهار داشت: 10 هزار و 194 طرح توسط بانکهای عامل تایید شده است.

وی تصریح کرد: تا کنون شش هزار و 487 طرح بنگاههای زودبازده نیز به بهره برداری رسیده است.

احمدی با بیان اینکه در سال‌جاری نیز پنج هزار و 922 شغل از محل اعتبارات بنگاه‌های کارآفرین پیش‌بینی شده است، ادامه داد: اعتبار ابلاغی بنگاه‌های زود بازده در سال‌جاری 274 میلیارد تومان است که تاکنون 368 طرح به بانک‌های عامل معرفی که 179 میلیارد تومان تسهیلات برای این طرح ها پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع طرح‌های معرفی شده 52 طرح در بانک‌ های عامل بررسی 47 طرح تائید و شش طرح با بانک‌های عامل قرارداد منعقد شده است.

رئیس کار و امور اجتماعی استان مرکزی اعتبارات طرح‌های مصوب شده را 101 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل 19 میلیارد تومان است که تا به حال 8 میلیارد تومان به این طرح‌ها تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: برای این طرح‌های منعقد شده 88 فرصت شغلی پیش‌بینی شده است.