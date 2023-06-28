جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رخداد مهم فرهنگی، جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان با حضور شاعران برخی کشورها ۱۲ تیرماه در جوار مرقد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بطور رسمی افتتاح و آغاز به کار می‌کند.

دبیر جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان، در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت آثار رسیده به این جشنواره پرداخت و گفت: آثار ۶۰۱ شاعر در قالب ۲ هزار اثر به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

مجتبی احمدی، با اشاره به اینکه فراخوان این جشنواره، سوم خردادماه سال گذشته منتشر شده است، گفت: از آثار ارسال‌شده، آثار ۱۴۷ شاعر به مرحله نهایی راه یافته است.

وی گفت: شاعرانی از کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، تانزانیا، پاکستان، استرالیا، یمن، سوریه و آفریقای جنوبی آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند.

راهیابی ۲۰ شاعر به مرحله پایانی

وی افزود: از لحاظ تعداد، شعرهای فارسی و عربی به ترتیب، بیشترین آثار رسیده به دبیرخانه بود که بعد از بررسی آثار توسط داوران، ۲۰ شاعر به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند که در مراسم اختتامیه از آنها تجلیل می‌شود.

دبیر جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان، زمان برگزاری جشنواره جهانی شعر مقاومت را از ۱۲ تا ۱۴ تیرماه در شهر کرمان اعلام کرد و افزود: مراسم افتتاحیه این جشنواره، صبح روز دوشنبه ۱۲ تیرماه در گلزار شهدای کرمان و در جوار مرقد مطهر سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج‌قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

برگزاری اختتامیه جشنواره همزمان با روز قلم

وی در ادامه گفت: اختتامیه جشنواره در تاریخ ۱۴ تیرماه همزمان با روز قلم و در آستانه عید سعید غدیر، با حضور مهمانان خارجی که تعدادی از آنها از شعرای عرب هستند، در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار و از آثار رسیده به جشنواره که در قالب کتاب جمع‌آوری شده، رونمایی می‌شود.

وی، به حضور شعرای سرشناس جهان عرب ازجمله «حسن بعیتی»، امیرالشعرای عرب، در این جشنواره اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر شاعران ایرانی، شاعرانی از کشورهای لبنان، عراق و افغانستان، در این جشنواره حضور خواهند داشت.

برگزاری شب شعر مردمی در مساجد

دبیر جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان، برگزاری دو نشست تخصصی و شب شعر مردمی با حضور شاعران در دو مسجد از مساجد کرمان را ازجمله برنامه‌های تدارک دیده‌شده در این جشنواره ذکر کرد و گفت: شب شعر مردمی، در مسجد امام حسین (ع) در خیابان مهدیه، و مسجد امام حسین (ع) در خیابان والفجر برگزار می‌شود.

کرمان، جهان‌شهر مقاومت و هنر ایرانی

سپس شهردار کرمان با اشاره به نام‌گذاری کرمان با عنوان «کرمان، جهان‌شهر مقاومت و هنر ایرانی»، از دو مفهوم کلیدی هنر و مقاومت در ساختار و ژنوم تاریخی شهر کرمان نام برد و این دو شاخص را جزو عناصر اصلی این شهر دانست.

سعید شعرباف، با بیان اینکه مفهوم مورد نظر از مقاومت، می‌تواند گستره وسیع‌تری از مفاهیم رایج را دربرگیرد، صفاتی مانند سخت‌کوشی، مبارزه با طبیعت خشن، تلاش برای معاش، عشق به پهلوانی و ایثارگری دلاوران لشکر ۴۱ ثارالله را نیز، زیرمجموعه مفهوم مقاومت برشمرد که در روحیه مردم کرمان، ساری و جاری است.

وی ادامه داد: بنابراین، مقاومت، صفتی نیست که به کرمان اضافه شده باشد؛ بلکه در تاریخ قدیم و معاصر کرمان روایت‌های متعددی با محوریت مقاومت وجود دارد؛ طرفه آنکه شهر کرمان جزو معدود شهرهایی است که در آن از وجود یک بانوی پهلوان، یاد شده است.

مقاومت در تاریخ کرمان یک عنصر مهم و فرهنگی است

شعرباف، با بیان اینکه مقاومت در تاریخ کرمان یک عنصر مهم و فرهنگی است و ویژۀ سال‌های بعد از شهادت حاج‌قاسم سلیمانی هم نبوده و مفهومی سیاسی نیز نیست، ویژگی دوم شهر کرمان را در تجلی آثار و مصادیق هنری ذکر کرد و گفت: هنر، به تمام معنای خودش به مفهوم کلی دیده شده و ترکیب هنر در آثار فاخر کرمان کاملاً بی‌نظیر است.

وی افزود: تاریخ معماری ایران در راسته‌بازار کرمان، قابل مشاهده است و روند هنر ایرانی در بعضی از آثار فاخر کرمان، دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مفهوم هنر ایرانی در شهر کرمان جای خودش را باز کرده و ترکیب جشنواره با شعر مقاومت، به این دو عنصر حیاتی در کرمان اشاره دارد، ادامه داد: کرمان، تنها محفل مناسب از ترکیب شعر و مقاومت و البته تعریف عام از هنر در کشور است.

مقاومت مفهومی اجتماعی است

شعرباف، مقاومت را مفهومی اجتماعی دانست و افزود: قصد داریم دو عنصر حیاتی کرمان را در قالب یک کار اجتماعی زنده کنیم و ابعاد آن را فراتر از ایران و در سطح جهانی ببینیم.

وی، به استقبال شاعران عرب‌زبان، از جشنواره اشاره و حجم آثار را حیرت‌آور ذکر کرد و افزود: قصد داریم در سال آینده، سطح کار را بالا ببریم و جشنواره جهانی شعر مقاومت را در سطح ایران و جهان اسلام مطرح کنیم.

شهردار کرمان در ادامه، از اصحاب رسانه درخواست کرد به جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان، به‌صورت یک اتفاق ادامه‌دار نگاه کنند تا امکان پرداختن به آن در حوزه‌های دیگر ازجمله مستند و تئاتر تکرار شود.

حضور شاعران بزرگ در مساجد

شعرباف، با اشاره به اینکه قصد داریم سطح شهر با حضور شاعران تأثیر بگیرد و فضای برگزاری جشنواره، بین‌المللی در شهر حس شود، گفت: حضور شاعران بزرگ در مساجد بر جنبه مردمی‌بودن آن تأکید دارد.

شهردار کرمان، با بیان اینکه امیدواریم زیرساخت‌ها به سمتی پیش رود تا شهر کرمان به‌عنوان جهان‌شهر مقاومت، حس شود، تصریح کرد: با زیرساخت‌های ایده‌آل فاصله زیادی داریم، اما این دلیل نمی‌شود که فراتر از مرزها کار نکنیم؛ چراکه می‌خواهیم کرمان در سطح جهانی دیده شود.

لازم به ذکر است، در پایان مصاحبه خبری از پوستر اختتامیه جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان، نیز رونمایی شد.